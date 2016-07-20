Владивосток, 20 июля, 2016, 06:58 — ИА Регнум. Севший на мель в Приморье рыболовный траулер «Сергий Радонежский», из которого произошла утечка топлива, уже не представляет угрозы экологии морской акватории. Судно готовят к отбуксировке к причалу рыбозавода, которому и принадлежит сейнер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM «Сергий Радонежский» сел на мель в Японском море

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Как пояснили в Тихоокеанском морском Управлении Росприроднадзора, сейчас акватория залива Опричник Японского моря чистая. Воду из траулера откачали, а также 13 тонн топлива из топливного танка.

«Проект и технология снятия судна с мели, порт буксировки и дальнейшее направление его использования в настоящее время определяется судовладельцем ООО «Акватехнологии», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тихоокеанском морском Управлении Росприроднадзора.

В отношении юридического лица ООО «Акватехнологии» и должностного лица — капитана судна, продолжается административное производство по признакам ст. 8.2 КоАП РФ, в том числе установление ущерба, нанесенного в результате аварийной ситуации водному объекту.

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории бухты Опричник Японского моря в районе села Каменка Дальнегорского района 8 июля сел на мель рыболовецкий сейнер «Сергий Радонежский», компании ООО «Акватехнологии», где генеральным директором является депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей Слепченко.



У судна повредился корпус, из-за чего в акваторию попало около 30 литров топлива. Темные пятна от нефтепродуктов сразу же стали распространяться вокруг сейнера. Местные власти объявили режим повышенной готовности.