Пекин, 20 июля, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро повысило уровень общественной опасности с «синего» на «желтый». Принятые меры связаны с увеличением количества осадков, в результате чего некоторые районы столицы могут оказаться подтопленными.

blog.sinovision.net Наводнение в Пекине

В пригородах Пекина ожидают схождение грязевых потоков и камнепадов. Ожидается, что проливные дожди, начавшиеся 17 июля прекратятся не раньше 23 июля, пишет «Жэньминь жибао».

Власти перевели все коммунальные и экстренные службы в усиленный режим работы. Аэропорт Пекина пока принимает рейсы, однако многие пилоты предпочитают приземлятся на запасных аэродромах. Задержаны и отменены более 100 рейсов. В аэропорту скопилось несколько тысяч пассажиров, ожидающих свой вылет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 июля из-за наводнений, вызванных проливными дождями, скончались 7 граждан КНР. Еще 7 человек числятся пропавшими без вести.