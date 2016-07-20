Анадырь, 20 июля, 2016, 05:40 — ИА Регнум. Уголовное дело о подрыве петардой белой медведицы на острове Врангеля в декабре 2015 года закрыто. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чукотки.

animal-worlds.ru Белая медведица

«Дело закрыто, подозреваемых нет», — сказал собеседник. Агентство отмечает, что речь идёт о том же источнике, который ранее сообщил о факте убийства животного.

Информацию подтвердили также два других источника в региональных. «Дело закрыто, ждут-молчат, когда все забудут», — сказал один из них.

В управлении МВД по Чукотке факт затягивания хода расследования комментировать отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года стало известно, что повар — сотрудник компании «Русальянс», работавшей на стройке Минобороны в Арктике, вместе с кормом подбросил белой медведице взрывпакет. Инцидент, в результате которого животное получило сильные ранения и скончалось, сняли на видео и выложили в социальных сетях.

Глава Минприроды Сергей Донской обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование инцидента на острове Врангеля, назвав произошедшее «вопиющим нарушением норм российского и международного природоохранного законодательства». Позднее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.