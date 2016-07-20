Барнаул, 20 июля, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Президент Tiangong Group LTD Чжан Юйцзюн заявил о серьезной заинтересованности в сотрудничестве с компаниями Алтайского края — поставках алтайской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай. Как сообщает официальный сайт региона, заявление это было сделано в Барнауле, во время встречи с заместителем начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям Максимом Татаркиным.

управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям В Алтайский край прибыла делегация предпринимателей из Хэйхэ

Делегация предпринимателей из китайского города Хэйхэ побывала на выставочной площадке Всероссийского дня поля и оценила производственные мощности ряда перерабатывающих предприятий региона. «В итоге представители Китайской Народной Республики намерены в скором времени увеличить объем импорта алтайской продукции», — заявили в управлении.

Отмечается также, что китайские предприниматели планируют изучить возможность вложения инвестиций в экономику Алтайского края. В первую очередь интерес вызывает сфера пищевой и перерабатывающей промышленности. «Совместно с российскими компаниями-партнерами будет рассматриваться вопрос участия китайских корпораций в развитии особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», туристического кластера «Белокуриха-2» и других туристических проектов», — отмечается в официальном сообщении краевых властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последний год внешнеэкономический оборот с КНР возрос в 4 раза.

В 2015 году из Алтайского края в Китайскую народную республику было отгружено 5,4 тыс. тонн пшеничной и ржаной муки, 0,3 тыс. тонн крупяных продуктов и 4,8 тыс. тонн гречневой лузги. Поставки мёда в КНР, по сравнению с 2014 годом, выросли в 9 раз, достигнув 26,33 тонн, что составило 12,7% от общего объёма экспортированного алтайского мёда в 2015 году.

По словам директора по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александра Локтева, стратегия импортозамещения, работающая, в первую очередь, на возрождение собственного производства, помогла многим алтайским производственникам.

«Страны дальнего и ближнего зарубежья стали обращать достаточно пристальное внимание на нашу продукцию — как в плане экспорта наших торговых марок, так и в плане разработок собственных торговых марок для производства на нашем заводе. Так, например, с начала текущего года к нам обратились порядка 10−15 китайских делегаций с вопросами об экспорте наших напитков», — отметил производственник.

Для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества в 2016 году планируется открыть торговый дом России в Китае.