Пекин, 20 июля, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Китайским журналистам удалось выяснить сколько зарабатывает компания-оператор, обслуживающая один из самых загруженных железнодорожных маршрутов в мире. За прошедший год Tianjin Railway Construction Co. Ltd заработала на железной дороге Пекин-Шанхай около 7 млрд юаней.

web.de Высокоскоростная железная дорога Пекин-Шанхай

Как утверждают журналисты, информация о доходах компании оставалась неизвестной с момента запуска маршрута, до 18 июля 2016 г., когда в сеть попал буклет, принадлежащий одному из акционеров железнодорожной компании. В 2015 г. общий валовый доход составил 23,4 млрд юаней, из которых 6,6 млрд юаней-чистая прибыль, пишет «Наньцзао жибао».

Совокупный доход Tianjin Railway Construction Co. Ltd, которой принадлежит еще несколько популярных высокоскоростных маршрутов, составляет 181,5 млрд юаней.

За первые 6 месяцев с момента запуска маршрута Пекин-Шанхай, который состоялся более 5 лет назад, высокоскоростным железнодорожным сообщением воспользовались 24 млн человек. В 2015 г. общее количество пассажиров составило уже около 130 млн человек.