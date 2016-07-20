Москва, 20 июля, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Предоплата за возврат эвакуированных автомобилей в Москве будет отменена с 24 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация автомобиля

«Мы с 24 июля отменяем предоплату на машины, которые эвакуированы, и их необходимо забрать со стоянки. Но при этом мы даём возможность скидки 25%, если такая предоплата будет произведена», — приводит слова Собянина пресс-служба мэрии Москвы.

Как передавало ИА REGNUM, поправки в городской закон «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве» 13 июля приняла Мосгордума.

Документ отменяет ранее действовавшую норму, которая обязывала автовладельца предварительно, до возврата транспортного средства, оплачивать расходы на его перемещение и хранение на спецстоянке.