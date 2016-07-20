Хабаровск, 20 июля, 2016, 05:13 — ИА Регнум. Уже несколько лет в Ванино Хабаровского края остро стоит экологический вопрос — после приватизации порта здесь приступили к отгрузке угля, пыль от которого оседает в жилом массиве. Местные жители и экологи бьют тревогу. Собственники компаний, работающих с углем, вкладывают деньги в экологическую безопасность, но решить проблему получается не у всех. Если угольному терминалу удалось свести до минимума загрязнение окружающей среды пылью, то вот на Ванинский порт продолжают поступать жалобы. Местные жители настаивают, чтобы собственники порта либо вкладывали серьезные деньги в пылеподавление, а это десятки миллионов долларов, либо сворачивали бизнес, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ванинский порт

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Вопросы загрязнения воздуха угольной пылью систематически поднимаются местными жителям с 2011 года — с тех пор, как ОАО «Ванинский морской торговый порт» было приватизировано — государство продало контрольный пакет группе «Мечел». Местное население, считает, что продавать порт под уголь изначально было ошибкой.

Тем не менее, порт был продан группе «Мечел», а вскоре, по непонятным для местных жителей причинам, вообще перешел в собственность оффшорных компаний. Именно этот факт многие ванинцы, чьи деды строили этот порт, сочли почти оскорблением.

Но больше волнует жителей другое: порт Ванино фактически расположен под окнами жилых домов. Во время погрузки угля, особенно в ветреную погоду, черная пыль оседает на окнах, балконах, автомобилях. Люди жалуются, что намного чаще стали болеть дети.

В 2011 году ванинцы даже вышли на митинг, требуя от краевых властей обязать угольщиков принять меры.

Под «раздачу» попал не только Ванинский порт, но и АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» — новый специализированный комплекс по перевалке угля, расположенный в 20 километрах от поселка Ванино. Тогда краевые власти поручили всем углеперевозчикам разработать собственные экологические программы.

Прошло три года. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт оценил, что сделано за это время.

Победа над пылью — труд нелёгкий

В АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» — новом специализированном комплексе, с самым современным оборудованием, местным инженерам пришлось приложить просто титанические усилия для победы над пылью. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в дирекции компании, самое лучше импортное оборудование давало сбои в суровых климатических условиях побережья Татарского пролива. Инженеры компании модернизировали оборудование под местные условия, призвали на помощь ведущие институты России и других государств, разработали полный замкнутый цикл пылеподавления. На Ванинском балкерном терминале АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» пылеподавление начинается глубоко под землей, в 17-метровом бункере над вагоноопрокидывателями. Внутри бункера — мощная аспирационная система, туманообразователи, уголь движется по конвейеру, надежно укрытый пеной — эту технологию, как и многие другие, здесь применили впервые в мире. Мощные аспирационные системы под землей и над землей, зимой штабели угля укрывает тонкая снего-ледяная корка, создаваемая снегогенераторами, летом угольный склад постоянно орошается специальными водяными пушками. Пылеподавление здесь завершается на пирсе порта, в момент, когда уголь погружен в трюм судна. Оценку за эту работу СУЭК, дочерним предприятием которой является АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» ранее уже поставило минприроды России — компания стала победителем премии «Evolution Awards», за экологические проекты. А годовой бюджет экологической программы АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» превышает годовой бюджет поселка Ванино.

C учетом самых современных требований к пылеподавлению спроектированы и новые угольные терминалы: ООО «Сахатранс», который уже строится в бухте Мучке, и ООО «Дальневосточный Ванинский порт» — дочерняя структура ТЭПК Руслана Байсарова», которая планирует строить угольный комплекс на мысе Бурный.

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В ОАО «Ванинский морской торговый порт» тоже работают над пылеподавлением. Но, по объективным причинам, здесь просто невозможно реализовать то, что смогли сделать соседи. Порт Ванино — старый, построенный в военные годы. Уголь здесь выгружают грейферами. Например, на грейфере технически невозможно установить дорогостоящую современную систему орошения угля, какую установили в АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» на стакер-реклаймере — машине, применяемой для погрузки сыпучих материалов в современных портах. Дробильные машины, в отличие от соседей, находятся на поверхности земли.

«Мы убрали перевалку угля в самый дальний район порта, постаравшись максимально удалить его от жилых кварталов, приобрели специализированный автомобиль — пылесос, пушки для орошения угля», — рассказал генеральный директор порта Игорь Прищепов.

Тем не менее, полностью решить проблему такими способами не удается. Ванинцы все равно жалуются на черный налет на своих подоконниках. К тому же, на дворе лето. Сырое лето побережья — союзник угольщиков: густые туманы подавляют пыль не хуже оборудования. Местные жители говорят: «Мы посмотрим, что будет зимой, когда в морозном воздухе пыль висит сутками».

Руководство порта обязали установить специальные приборы контроля загрязнений, попадающих в воздух.

Оценку тому, что происходит в порту Ванино, некоторое время назад поставил в прошлом главный инженер порта, а ныне известный меценат и основатель другой крупной компании — Трансбункер — Иосиф Сандлер, в интервью местной газете назвавший продажу Ванинского порта под уголь «преступлением».

«Что сделано, то сделано, но когда в 2011 году государство решило продать свою долю, чиновники должны были учитывать месторасположение посёлка по отношению к порту и сделать соответствующие выводы. Например, в их силах было, выставляя объект на продажу, разбить всю территорию на несколько аукционных лотов, и я уверен, все бы они нашли хозяев. Просто в порту сейчас работала бы не одна стивидорная компания, а три или четыре. Сохранилась бы прежняя специфика грузооборота, удалось бы избежать сокращений, не было бы такого урона экологии. Переваливать уголь в черте Ванино — это преступление, и виноваты в этом не те, кто пришли сюда зарабатывать, а те, кто допустили продажу предприятия под эти цели», — уверен Иосиф Сандлер.

Жители Ванино, судя по настроениям, сдаваться и терпеть загрязнение воздуха угольной пылью, не намерены. А значит, собственникам порта придется либо вкладывать серьезные деньги в пылеподавление, а это десятки миллионов долларов, либо сворачивать бизнес. Именно такие условия, по крайней мере, ставят сегодня те, кто здесь живет.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенный режим порто-франко в Ванинском районе Хабаровского края сулит грандиозные перспективы — правительство планирует привлечь на побережье Татарского пролива до 40 миллиардов рублей до 2021 года. Вместе с тем, необходимо значительно увеличить пропускную способность ДВЖД — не менее 80 миллионов тонн в год. Для реализации масштабных проектов на территории намерены создать мощный транспортный узел.