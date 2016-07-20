Москва, 20 июля, 2016, 03:13 — ИА Регнум. Российской стороной за сутки зафиксировано три нарушения режима перемирия в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

justpaste.it Террористы продолжают обстрелы

«За сутки зафиксировано три нарушения в провинции Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» продолжили обстрелы из миномётов населённых пунктов Арбил, Дума и Джаубар», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что боевики террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток террористы из РСЗО и миномётов обстреляли кварталы Шейх Максуд, Хай-эль-Ансари, Эль-Халидия, Аз-Загра, Халаб-эль-Джалид и аэропорт Эн-Найраб в городе Алеппо, а также населённый пункт Ансар. Обстрелам террористов подверглись населённые пункты Бахария, Замалька, Хауш-эль-Фара, Хутейта-эль-Джараш, Джаубар и Абд-Бейруни в провинции Дамаск», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.