Владивосток, 20 июля, 2016, 02:58 — ИА Регнум. В Приморье детские площадки из-за недостаточного внимания властей превращаются в автомобильные парковки или места для выгула домашних животных, некоторые объекты и вовсе затапливают сточные воды. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала член регионального штаба ОНФ Мария Алексанина. Активистка отметила, что есть и типовые проблемы — ржавые металлические элементы, которые имеют острые края, а также разрушение покрытия площадок.

ОНФ Плачевное состояние детских и спортивных площадок в Приморье

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В ходе мониторинга было проинспектировано свыше 30 детских игровых и спортивных площадок во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне, Находке и в других муниципальных образованиях Приморья. Эксперты оценивали состояние деревянных и металлических элементов, песка, замусоренность территорий, близость к автомобильным дорогам, парковкам, люкам и другой инфраструктуре, которая потенциально создаёт опасность для детей.

Среди повсеместных проблем — разрушение покрытия детских игровых и спортивных площадок, зачастую металлические элементы заржавлены и имеют острые края. Деревянные конструкции нередко повреждены и не окрашены. В ряде случаев объекты не ограждены, хотя и находятся вблизи с автомобильными проездами.

Некоторые детские площадки затоплены сточными водами, на других паркуют машины, есть и те, что стали местом для выгула домашних питомцев.

Во Владивостоке, к примеру, на Чапаева, 2 и 8 вместо разрушенных площадок установлены железные гаражи, в другом случае — пустырь для животных. Аналогичная ситуация с гаражами отмечена на Кирова, 116. На Бурачека, 13 территория объекта замусорена. На спортивной площадке по улице Олега Кошевого, 5 футбольные ворота сломаны, а покрытие имеет существенные дефекты. Схожие проблемы выявлены и в других городах Приморья: в Большом Камне по улице Карла Маркса, 47 или Курчатова, 8, а также в Уссурийске на Плантационной, 34 или Афанасьева, 11.

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«Плачевное состояние ряда детских и спортивных площадок показывает, что власти уделяют недостаточно внимания к оборудованию и поддержанию состояния таких зон отдыха. Серьёзные вопросы возникают и к управляющим компаниям и ТСЖ. Решение проблемы детских площадок должно быть комплексным: их расположение должно учитываться при застройке, необходимо периодически окрашивать элементы площадок и ремонтировать их. Большое значение имеет текущая работа — уборка территории площадок, замена и очистка песка в песочницах и так далее», — прокомментировала Мария Алексанина.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна из 12 проверенных детских и спортивных площадок Якутска не соответствует требованиям ГОСТа. Есть объекты, расположенные слишком близко к парковкам. Яркие пластиковые конструкции также таят в себе потенциальную опасность: из-за температурных перепадов, вандализма и ненадлежащего содержания у сооружений появляются разломы с острыми краями. Спортивные площадки отличаются неровной поверхностью и сильными провалами покрытия. На одной из них из покрытия торчат арматура и болты.