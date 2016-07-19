Кливленд, США, 20 июля, 2016, 02:46 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Его кандидатура одобрена необходимым большинством голосов в ходе национального съезда республиканцев, проходящего в Кливленде (штат Огайо), передаёт агентство Reuters.

youtube.com Миллиардер Дональд Трамп — кандидат в президенты США

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам праймериз, проходивших в американских штатах, Дональд Трамп остался единственным претендентом на президентское кресло от республиканцев, поскольку все его оппоненты приняли решение о выходе из предвыборной гонки.

Накануне противники миллиардера из числа его однопартийцев попытались изменить правила голосования на съезде Республиканской партии, чтобы предотвратить избрание его в первом туре, но сделать этого им не удалось.

Ожидается, что главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах, намеченных на 8 ноября 2016 года, станет Хиллари Клинтон, которую планирует выдвинуть своим кандидатом съезд Демократической партии на следующей неделе.