Москва, 20 июля, 2016, 02:34 — ИА Регнум. В Сирии 19 июля заключены соглашения о примирении с представителями ещё девяти населённых пунктов. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень

«В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями девяти населённых пунктов в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 200», — говорится в опубликованном документе.

Также были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Эс-Сувейда и Деръа. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

При участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи сирийскому населению. «Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — крупы, сахар и соль, общей массой 15 тонн», — сообщают в Минобороны.

Кроме этого малообеспеченным семьям населеённого пункта Талла провинции Латакия доставлены гуманитарные грузы, основу которых составили мука, рис, мясные и рыбные консервы.