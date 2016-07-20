Курск, 20 июля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В Курской области разгорелся очередной скандал вокруг избирательной кампании по выборам депутатов Курской областной думы шестого созыва: уполномоченный представитель избирательного объединения политической партии «Патриоты России» Надежда Черникова обвинила представителей партии в подделке подписных листов. В интервью порталу 46tv она завила, что 14 июля партии не хватало подписей избирателей для подачи документов в избирком, поэтому в штабе «задним числом» оформили сборщиков, а на бумагах подделали штамп и подпись помощника нотариуса.

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По словам Черниковой, на обороте списка сборщиков стоит реальная подпись уполномоченного, реальная подпись кандидата. Но штамп с другой стороны набран компьютерным способом, и подпись помощника нотариуса поддельная. Инициатива подделать листы, как заявила уже бывший уполномоченный представитель, принадлежала возглавляющему партийный список Александру Руцкому. Кто подделал подписи, сказать она не смогла. Сама же Черникова надеялась «на то, что заверят 14 числом и не будет никакой подделки документов». В беседе с журналистами она заявила о намерении выйти из предвыборного штаба и сообщить о нарушениях в избирком.

В избиркоме подтвердили, что Черникова из-за имевшей, по ее словам, место подделки подписей покинула пост уполномоченного представителя партии. «Да, она пришла в избирательную комиссию и написала заявление о сложении с себя полномочий уполномоченного представителя избирательного объединения политической партии «Патриоты России» на выборах в Курскую областную думу шестого созыва», — цитирует РИА «Курск сегодня» слова пресс-секретаря региональной избирательной комиссии Марины Гребеньковой. Эксперты «Клуба регионов» считают, что у «Патриотов России» был шанс набрать на выборах в областную думу необходимые для прохождения 5% голосов, однако после всех скандалов даже регистрация списка партии видится маловероятной. Вместо этого, считают политологи, Руцкой сможет сконцентрироваться на выборах в Госдуму.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия РФ из-за «Патриотов России» рекомендовала секретарю избирательной комиссии Курской области Сергею Мальцеву сложить полномочия. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, у кандидатов-«патриотов» не было заявлений о согласии баллотироваться, но в избиркоме недостающие документы приняли отдельно и зарегистрировали список кандидатов с изменениями, что противоречит законодательству. Сам Мальцев заявил, что в отставку не собирается и ждет решения ЦИК.

Мальцев же обратился в следственные органы с заявлением, что 8 июля в помещении избиркома Александр Руцкой в присутствии членов и сотрудников избиркома и посторонних лиц, его сопровождавших, угрожал Мальцеву физической расправой и оскорблял его. По данному факту отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка, которая находится на контроле у руководства следственного управления.