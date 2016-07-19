Анкара, 20 июля, 2016, 02:13 — ИА Регнум. Интернет-ресурс WikiLeaks, специализирующийся на обнародовании закрытой информации, опубликовал более 290 тысяч писем членов правящей в Турции Партии справедливости и развития, которую возглавляет премьер-министр Бинали Йылдырым.

ruinedboudoir.com Письма

Как говорится в сообщении на портале, пока речь идёт о публикации только части переписки. Обнародованы письма с 762 почтовых ящиков (с буквы A до буквы I). Самое давнее из которых датируется 2010 годом, а последнее — 6 июля 2016 года.

Ранее, напомним, в микроблоге WikiLeaks в Twitter была анонсирована публикация 500 тысяч документов и 300 тысяч электронных писем, касающихся структуры власти в Турции.