Париж, 20 июля, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс признал угрозу новых терактов в стране и констатировал, что борьба с терроризмом займёт длительное время. С соответствующими заявлениями он выступил 19 июля в парламенте, передаёт телеканал RT.

conclusion.com.ar Мануэль Вальс — премьер-министр Франции

«Борьба с терроризмом будет долгой. Те, кто обещает, что проблему можно будет решить взмахом волшебной палочки, — лгут. Нам придётся столкнуться с другими терактами», — заявил глава французского правительства.

По его словам, «существует риск как спланированных атак, так и вылазок отдельных лиц, поддавшихся идеологическим уловкам группировки «Исламское государство» (запрещена в России — ИА REGNUM)».

Напомним, после теракта в Ницце президент Франции Франсуа Олланд заявил, что режим чрезвычайного положения во Франции, срок действия которого истекает 26 июля, будет продлён ещё на три месяца.

Режим ЧП был введён на территории Франции после террористических атак в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек, ещё более 350 человек пострадали. После этого чрезвычайное положение в стране несколько раз продлевалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля на Английской набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии 31-летний выходец из Туниса на грузовике протаранил толпу людей. Автомобиль проехал в толпе два километра, прежде чем его застрелили полицейские. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли 84 человека, около 200 получили ранения.