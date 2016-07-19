Вашингтон, 20 июля, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Исламский проповедник Фетуллах Гюлен, проживающий в США, призвал власти страны отказать Турции в его экстрадиции, передаёт агентство Reuters.

minval.az Исламский проповедник Фетуллах Гюлен

«Я призываю правительство США отвергать любые попытки принести процесс экстрадиции в жертву сведению политических счетов», — заявил проповедник. По его словам, «нелепо, безответственно и ошибочно» полагать, что он каким-либо образом связан с попыткой военного переворота в Турции.

Отметим, что ранее Гюлен в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что не боится выдачи его турецким властям. «Я не боюсь, что меня экстрадируют. Если решат, так тому и быть», — сказал он. При этом Гюлен отметил, что властям Турции следует создать международную независимую группу для расследованию попытки военного мятежа и «выяснить всю правду».

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге перед своими сторонниками в Стамбуле заявил, что власти США должны выдать Турции Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара подозревает в причастности к организации военного переворота в стране.

Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и религиозный деятель, ставший автором более 60 книг об исламе. В 2008 году американский журнал Foreign Policy и британский «Проспект» назвали его ведущим интеллектуалом мира. У себя на родине в Турции Гюлен был обвинён в попытке свержения существующего строя и в 1998 году уехал в США. Сторонники Гюлена вскоре были изгнаны из властных и силовых структур, а движение запрещено. В мае 2006 года Верховный Суд Турции снял все обвинения в его адрес.

По разным данным, около пяти миллионов человек в Турции и за рубежом (в частности, в Азербайджане и Средней Азии) вовлечены в секту Гюлена. Существует мнение, что Гюлен получает деньги из ЦРУ, а в школах его международной образовательной сети работают кадровые агенты ЦРУ.