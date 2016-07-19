Анкара, 20 июля, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Высший совет по радио и телевидению Турции (RTUK) принял решение о закрытии ряда СМИ.

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Как сообщает газета Hurriyet, лишение лицензий ряда теле‑ и радиокомпаний связано с их связями с лидером исламского движения «Хизмет» Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым Анкарой в организации мятежа, подавленного лоялистами в ночь с 15 на 16 июля.

В данный список вошли следующие организации: STV, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyo, Can Erzincan TV, Kanal 124, Yumurcak TV, Hira TV, MC TV, Dünya TV, Kanal Türk, Bugün TV, Mehtap TV, Berfin FM, Kanal Türk Radyo, Burç FM, Samanyolu Haber Radyosu, Radyo Mehtap, Haber Radyo Ege, Dünya Radyo, Radyo Küre, Merkür TV, Esra Radyo, Tuna Shoping TV, Samanyolu Haber Radyo Anadolu.

Ранее власти приостановили деятельность Bank Asya, которому также приписываются связи с опальным исламским проповедником.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, 19 июля лидеры США и Турции обсудили ситуацию вокруг статуса Гюлена.

«Правительство Турции представило правительству США материалы в электронном виде относительно статуса мистера Гюлена. Госдепартамент и министерство юстиции изучат эти материалы в соответствии с соглашением об экстрадиции, которое действует между США и Турцией больше 30 лет», — уточнил Эрнест.