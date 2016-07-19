Вашингтон, 20 июля, 2016, 01:09 — ИА Регнум. США осуждают попытки реализации политических изменений в Армении посредством насилия и призывают власти страны проявить сдержанность для разрешения ситуации, заявил представитель Госдепа США Марк Тонер, коммутируя захват полка ППС в Ереване.

facebook.com/ozkirisyan.schanth Грузовик, на котором члены вооруженной группы протаранили ворота полка ППС

По его словам, Вашингтон считает, что применение насилия для решения политических задач — плохая идея, изменения должны происходить демократическим путем. При этом он призвал власти Армении проявить сдержанность, сообщает news.am.

В столице Армении уже третий день вооруженная группа, захватившая полк ППС в Ереване, удерживает в заложниках сотрудников полиции, в том числе генерала и полковника. Во время захвата был убит полковник Артур Ваноян, ранены еще четверо сотрудников полиции.