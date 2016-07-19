София, 20 июля, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Болгария занимает первое место среди стран Европы по показателю смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом заявил глава Комиссии по транспорту, информационным технологиям и связи Народного собрания Болгарии Настимир Ананиев в ходе дискуссии в Бургасе, посвящённой вопросам безопасности дорожного движения, передаёт «Болгарское национальное радио».

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Отмечается, что наибольшее количество аварий в стране происходит на автодороге связывающей курортные города Бургас и Варна, где за три года произошло 864 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 22 человека и 198 получили ранения. Также среди особо проблемных участков называются автодороги Русе — Бяла, Пловдив — Асеновград и Казанлык — Стара-Загора.

По словам губернатора Бургаса Вылчо Чолакова, отсутствие адекватного наказания, низкий контроль и недостаточность мер по улучшению дорожной ситуации приводят к ДТП с тяжёлыми последствиями. В этой связи он обратился к руководителю парламентской комиссии по транспорту с предложением обсудить в Народном собрании введение «более адекватных наказаний для автомобилистов».

Согласно официальным данным, с начала текущего года в дорожно-транспортных происшествиях в Болгарии погибли уже более 300 человек, свыше 4 тысяч человек получили ранения.