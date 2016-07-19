Госведомствам предложили покинуть здания детсадов в Йошкар-Оле
Йошкар-Ола, 20 июля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Счетная палата Марий Эл предложила подразделениям МВД, УФК и УФССП, которые располагаются в бывших детских садах в Йошкар-Оле, передать здания министерству образования республики. Соответствующие письма направлены в указанные ведомства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Счетной палаты региона.
Во II квартале 2016 года Счетная палата Марий Эл проводила проверку исполнения указа президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, в ходе которой и установлено, что учреждения занимают здания детских садов.
«Государственная счетная палата считает, что размещение в специально спроектированных под детские сады зданиях с детскими площадками федеральных учреждений МВД, ФК и ФССП РФ является узковедомственным и недопустимым в условиях неукоснительного выполнения в текущем году требований указа президента Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.
Ведомствам предложено перевести учреждения на другие площадки или построить для них новые здания.
По данным Маристата, с 2002 по 2015 год количество учреждений дошкольного образования в республике сократилось с 276 до 245 организаций. Однако с 2014 года в статистике не фиксируются учреждения типа «начальная школа-детсад». За 13 лет количество воспитанников таких организаций увеличилось с 24,4 тыс. человек в 2002 году до 38 тыс. человек в 2015-м.
«Обеспеченность воспитанников в возрасте 1 — 6 лет местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составила в 2015 году 715 мест на 1000 детей (в 2014 году — 694 места)», — сообщает ведомство.