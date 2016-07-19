Йошкар-Ола, 20 июля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Счетная палата Марий Эл предложила подразделениям МВД, УФК и УФССП, которые располагаются в бывших детских садах в Йошкар-Оле, передать здания министерству образования республики. Соответствующие письма направлены в указанные ведомства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Счетной палаты региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Во II квартале 2016 года Счетная палата Марий Эл проводила проверку исполнения указа президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, в ходе которой и установлено, что учреждения занимают здания детских садов.

«Государственная счетная палата считает, что размещение в специально спроектированных под детские сады зданиях с детскими площадками федеральных учреждений МВД, ФК и ФССП РФ является узковедомственным и недопустимым в условиях неукоснительного выполнения в текущем году требований указа президента Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

Ведомствам предложено перевести учреждения на другие площадки или построить для них новые здания.

По данным Маристата, с 2002 по 2015 год количество учреждений дошкольного образования в республике сократилось с 276 до 245 организаций. Однако с 2014 года в статистике не фиксируются учреждения типа «начальная школа-детсад». За 13 лет количество воспитанников таких организаций увеличилось с 24,4 тыс. человек в 2002 году до 38 тыс. человек в 2015-м.

«Обеспеченность воспитанников в возрасте 1 — 6 лет местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составила в 2015 году 715 мест на 1000 детей (в 2014 году — 694 места)», — сообщает ведомство.