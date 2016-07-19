Москва, 19 июля, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Решения суда были вынесены сегодня, 19 июля, сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Суд удовлетворил все ходатайства следствия и отправил под арест замглавы ГСУСК по Москве Дениса Никандрова и еще двух сотрудников СК — главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

Все трое подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и в превышении должностных полномочий.

Все трое не признают свою вину в получении взятки. По версии следствия все трое причастны к получению взятки от вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.