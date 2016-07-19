Москва, 19 июля, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Академик и вице-адмирал Ашот Саркисов «крайне положительно» относится к предложению ФГУП «Атомфлот» изобразить Мурманск и атомный ледокол в качестве географического символа на одной из новых купюр достоинством 200 или 2000 рублей.

Christopher Michel Российский атомный ледокол «50 лет Победы»

«К такой инициативе ФГУП «Атомфлот» я отношусь крайне положительно по двум причинам. Во-первых, ледокольный атомный флот — это до сих пор единственный в мире прецедент использования атомной энергии в коммерческом флоте. Кроме нашей страны, больше никто в мире в таких целях атомную энергию не использует. Во-вторых, атомный флот у нас используется в Арктике, роль которой для нашей страны не нуждается в каких-либо дополнительных разъяснениях. Причем ее роль прогрессивно возрастает, несмотря на все колебательные процессы экономического и климатического характера. Я не сомневаюсь, что Арктика имеет очень большое будущее. И в реализации этого будущего атомному флоту отводится особое место», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Ашот Саркисов считает, что этих двух причин достаточно для того, чтобы на какой-то из купюр был размещен атомный ледокол. «Мне было бы приятно его там видеть, так как современный атомный флот России — это уникальное достижение нашей страны. Атомной подводной лодкой сегодня никого не удивить. А вот в ледокольном деле мы все еще вне конкуренции. Это не пустячная ерунда, а серьезное достижение, имеющее стратегическое значение в перспективе и для нашей страны, и для мировой экономики», — пояснил он.

«Ни одна из северных стран — ни американцы, ни канадцы, ни норвежцы — не смогли создать у себя атомный ледокольный флот. Хотя попытки были — в США создали сухогруз «Саванна», немцы — надводный коммерческий корабль «Отто Ган», у японцев тоже был неудачный опыт создания коммерческого атомного корабля. Но поскольку их планировали использовать на обычных линиях и в обычных водах, то они оказались там по многим причинам неконкурентоспособными. Наш же опыт — единственный успешный, так как в Арктике атомный флот себя оправдывает. Поэтому я считаю, что на новой купюре надо разместить изображение одного из атомных ледоколов», — сказал вице-адмирал.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Росатомфлот (ФГУП «Атомфлот», предприятие ГК «Росатом») призывает россиян проголосовать за использование символов города Мурманск и атомного ледокола на новых российских купюрах. Напомним, Центральный банк РФ объявил конкурс на дизайн двух новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей и предложил всем россиянам проголосовать за свой вариант географического символа, который будет изображен на новых купюрах. В Росатомфлоте отметили, что атомный ледокольный флот России, единственный в мире, уже де-факто является символом мощи нашей страны. В Росатоме поддержали инициативу «Атомфлота». Как сообщили в госкорпорации, сотрудники атомной отрасли, а это около 250 тысяч человек, активно голосуют за Мурманск и символ «Атомный флот». В Росатоме выразили уверенность, что изображение атомного ледокола на новой купюре поддержат многие россияне.