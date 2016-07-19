Вашингтон, 19 июля, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в расследовании попытки военного мятежа. Об этом сегодня, 19 июля, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

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«Президент еще предложил оказать всестороннюю помощь в расследовании попытки госпереворота», — сообщил Эрнест. Также он подчеркнул, что Обама подтвердил поддержку США «демократически избранному правительству Турции».

Также Эрнест передал заявление Обамаы о том, что расследование попытки военного мятежа должно проходить в соответствии с «демократическими процедурами».

Напомним, власти Турции требуют от США выдачи бывшего имама и проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает причастным к попытке военного мятежа.