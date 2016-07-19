Тегеран, 19 июля, 2016, 22:12 — ИА Регнум. Управление разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) арестовало экс-генерального директора частного иранского банка Mellat Али Растегара. Спецслужбы также задержали экс-заместителя гендиректора этого банка, передает близкое к КСИР агентство Tasnim News.

alalam.ir Здание банка Mellat в Тегеране

По сообщению управления разведки КСИР, «удалось задержать банду, занимавшуюся махинациями в банковской сфере, ключевыми фигурами в которой были гендиректор и его заместитель».

В начале июля из-за скандала с завышенными зарплатами своих должностей лишились руководители четырех банков, глава национального фонда, а также ряд чиновников в президентской администрации.

Согласно опубликованной ведомости о доходах, экс-гендиректор банка Mellat зарабатывал около $12 тыс. в месяц, а также выписал себе годовой бонус на сумму $454 тыс.

В марте 2016 г. по решению Верховного суда Великобритании банк получил от британского казначейства $4 млрд в качестве компенсации за потери в период санкций. С 2009 г. этому банку запрещалось проводить операции с британскими контрагентами из-за обвинений в причастности к ядерной программе Ирана.

Банк подал иск в суд Великобритании, который признал незаконными введенные против банка санкции. Если на первом этапе коррупционного скандала все ограничивалось отставками, то сейчас за свое дело взялись спецслужбы. Этот негативный фон противники иранского президента будут использовать для дискредитации его команды.