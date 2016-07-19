Берлин, 19 июля, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Едва ли кто-нибудь из них будет радостно праздновать двухлетие с момента введения санкций ЕС против России, иронизирует радиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk (MR), вешающая в основном в Саксонии-Анхальте, Саксонии и Тюрингии.

Последняя рубашка

Как сообщает вещатель, экономика центральной Германии серьезно страдает из-за торговых ограничений, которые ЕС ввел в отношении России в связи с кризисом на Украине. С 2013 года экспортная выручка Саксонии-Анхальта, Саксонии и Тюрингии в России сократилась почти вдвое. По словам немецких бизнесменов, антироссийские санкции дестабилизируют даже те отрасли, которые напрямую под ограничения не попадают, и бьют по немецким предприятиям и продукции, которые не включены в черный список.

Снятия антироссийских санкций в обозримой перспективе, увы, не предвидится. Совсем недавно ограничительные меры были продлены до января 2017 года. Тем не менее немецкие предприниматели всеми силами пытаются сохранить деловые отношения со своими партнерами в России, добавляет MR.