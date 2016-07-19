Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 19 июля, 2016, 21:55 — ИА Регнум. На Ямале в Новом Уренгое несколько горожан задержаны полицией после восьмидневной голодовки у здания горадминистрации. На такие крайние меры решились люди, которые годами безрезультатно оспаривали в судах свое право на жилье.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

Уренгойцы разбили две палатки у главного здания города. Сегодня, 19 июля, за несогласованное публичное мероприятие были задержаны протестующие бывший сотрудник МЧС Юрий Буларга, Дмитрий Олейник, корреспондент газеты «Рабочая Демократия» Тарас Кисилев. Об этом сообщил СМИ член Революционной рабочей партии Александр Зимбовский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет в Новом Уренгое было построено более 140 тыс. квадратных метров жилья — это около трех тысяч квартир. Из ветхого и аварийного фонда переселили 1086 семей, ликвидировали 123 деревянных дома. Сейчас полным ходом идет второй этап сноса ветхого жилья. До конца 2016 года 303 деревянных дома подлежат сносу.

Чиновники поясняют: принять участие в программе переселения из ветхого и аварийного жилья могут только люди, проживающие в деревянных домах на законных основаниях. То есть подтверждают это право ордером, выданным органом местного самоуправления, либо решением суда, либо правоустанавливающими документами о собственности жилья. Граждане, которые не подтвердят законность проживания в «деревяшке» предназначенном под снос, капитальное жилье получить не смогут. Квартирный вопрос, согласно российскому законодательству, им предстоит решать самостоятельно.

Однако по мере реализации программы переселения образовалась группа новоуренгойцев, которые проживали в жилых помещениях, предоставленных организациями. Данное жилье не относится ни к их личной собственности, ни к муниципальному, а является ведомственным. В судах данные граждане проигрывают дела и с вердиктами они не согласны. После сноса домов они фактически остаются на улице.

Жители Нового Уренгоя с октября 2015 года постоянно выходят на митинги и пикеты с требованием узаконить их квартиры в аварийном и ветхом жилье.

Только в 2015 году зарегистрировано 571 обращение по вопросу обеспечения граждан жилищем, индивидуальная работа была проведена с каждым из обратившихся, говорят в муниципалитете. Но некоторые уренгойцы ударились в протест. Им были предложены варианты решения проблемы, однако они удовлетворяют не всех. Так, одна из представителей протестной группы не захотела заселяться в квартиру, предоставленную ей в доме по ул. Сибирской, подписав письменный отказ. Именно она оказалась среди протестующих, заявляя, что ей предложила малометражку с чёрным грибком, так как новый дом ещё не построен.

«Одна из рекомендаций — своевременное обращение в судебные инстанции. Это на самом деле единственно верный путь, организованная юридическая помощь. Почему-то человеку легче написать 20 обращений в администрацию, чем один раз сходить в суд и составить грамотный иск», — отмечает зам главы города Андрей Воронов.

По поводу обращений в СМИ о том, что дома сносят вместе с жильцами и людей выгоняют на мороз, в администрации отвечают, что отключение от систем жизнеобеспечения и снос ветхих домов осуществляется по мере расселения граждан, проживающих в жилых посещениях на основании правоустанавливающих документов, и по окончании судебной работы в отношении граждан, занимающих жилые помещения без законных оснований. Специалисты еще раз напоминают тем, кто проживает в деревянных домах незаконно, что квартирный вопрос таким гражданам придется решать самостоятельно, не дожидаясь, когда дом придут отключать от коммуникаций.

Тем временем, именно зимой этого года участились пожары в деревянных уренгойских домах, предназначенных для расселения. Замглавы Воронов отметил тогда, что люди необоснованно обвиняют представителей власти в умышленных поджогах, которые таким образом «решают проблему сноса ветхих и аварийных домов». «Так думать — наивно», — утверждает чиновник.

К примеру, чтобы снести двухподъездный 16-квартирный дом, по данным новоуренгойского департамента городского хозяйства необходимо затратить порядка 750 тысяч рублей. На торги за проведение работ по демонтажу деревянного дома, как правило, выходит большое количество компаний. «Конкурсные процедуры проводятся на электронной площадке, она общедоступна. При большом количестве участников первоначальная цена обычно падает в два-три раза. Побеждает тот, кто предложил наименьшую цену. То есть с 750 тысяч цена может снизиться до двухсот тысяч, — поясняет Воронов. — При такой сниженной цене подрядчику все равно выгодно выполнять услуги: разбирая дом, он претендует на стройматериалы, бывшие в употреблении: металл, окна и т. п».

Поучаствовать в конкурсе на демонтаж сгоревшего дома бывает мало желающих, а первоначальная стоимость контракта почти не падает. И значит из бюджета города на снос ветхого и аварийного жилья потратится больше средств, хотя экономия по торгам могла бы распределиться на другие нужды.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин прокомментировал сегодня телекомпании «Вести-Ямал» уренгойскую ситуацию. Спорный «квартирный вопрос» возник у 50 семей, и этим людям были предложены новые квартиры, но люди по разным причинам не смогли или не захотели переезжать, заявляет глава региона.

«Мы должны соблюдать закон. Если мы не будем соблюдать закон, то люди, которые сегодня ждут переселения из ветхого и аварийного жилья никогда не дождутся его, понимаете? Сегодня мы дадим одним, в виде исключения, тем самым нарушим закон, а завтра придут другие. А зачем мы тогда создаем очереди, зачем мы тогда как-то пытаемся людям объяснить, кто сегодня более нуждается, и кто более достоин, чтобы быть переселенным?» — пояснил Кобылкин журналистам.