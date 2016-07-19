Москва, 19 июля, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не даст аккредитацию министру спорта Российской Федерации Виталию Мутко на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на представителя МОК. Аналогичный комментарий пресс-службы МОК распространяет агентство ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Напомним, 18 июля, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентство (WADA) Ричард Макларен представил в Торонто доклад, в котором утверждается, что в России действует государственная «допинговая программа» и российские спортсмены систематически использовали допинг во время Олимпиады в Сочи.

Обвинения строятся на показаниях экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сам обвиняется в нарушении антидопингового законодательства.