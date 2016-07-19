Санкт-Петербург, 19 июля, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Нападающий сборной Российской Федерации по футболу Александр Кокорин возврщен в основной состав санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба клуба.

fc-zenit.ru Александр Кокорин

Напомним, Кокорин был переведен из основного состава «Зенита» в состав «Зенита-2» после скандальной вечеринки в Монте-Карло. В клубе было проведено внутреннее разбирательство, по результатом которого руководство «Зенита» заключило, что нет оснований считать Кокорина причастным к организации этого события. Тем не менее поведение Кокорина названо неэтичным и неуместным.

«По результатам проведённого клубом разбирательства, а также на основании многочисленных публичных высказываний очевидцев происходящего у футбольного клуба «Зенит» нет оснований считать Александра Кокорина причастным к организации вечеринки в Монако, оплате счетов за неё и распитию спиртных напитков», — сказано в сообщении пресс-службы ФК «Зенит».

Уточняется, что Кокорин нанес своим поведением ущерб себе, сборной России и клубу. Возвращение Кокорина в основной состав не снимает с него штрафных санкций.