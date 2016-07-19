Ереван, 19 июля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Напряжённая ситуация сложилась в данную минуту у полка ППС полиции Армении, который вот уже третьи сутки захвачен вооруженной группировкой «Сасна Црер».

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У кордона полиции собрались несколько тысяч человек, которые заявляют о поддержке захватчиков. После того как с территории полка прозвучали выстрелы, несколько сот человек попыталась прорвать полицейское оцепление, подумав, что полиция начала штурм здания полка. Ситуацию удалось успокоить после телефонного звонка одного из членов группы Варужана Аветисяна, который во всеуслышание заявил, что штурма не было, а выстрелы они произвели сами, тем самым выражая поддержку собравшемуся у полка ППС народу.

Тем не менее, собравшиеся требуют дополнительные доказательства того, что выстрелы произвели именно члены «Сасна Црер».

17 июля группа вооруженных людей захватила одно из зданий полка патрульно-постовой службы полиции Армении, удерживая в заложниках находящихся там сотрудников. В ходе штурма здания погиб один полицейский, четверо получили ранения. Члены вооруженной группировки являются сторонниками арестованного лидера радикального оппозиционного движения «Новая Армения» Жирайра Сефиляна, которые таким образом решили добиться его освобождения, а также отставки президента Армении Сержа Саргсяна.