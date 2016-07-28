Москва, 28 июля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Охота за нью-йоркскими привидениями вновь на больших экранах: в российский прокат выходит ремейк популярного в 80-х фантастического боевика Айвена Райтмана. Новых «Охотников» снял американский режиссёр Пол Фиг, известный по комедийному сериалу «Офис».

Цитата из к/ф «Охотники за привидениями». Реж. Пол Фиг. 2016. США Отважная четвёрка

О перезагрузке франшизы «Охотники за привидениями» говорили ещё в 90-х, но производство третьего фильма застопорилось почти на 15 лет, пока за картину не взялся Фиг. На этот раз в главной роли борцов против нечисти предстаёт женский квартет. В фильме снимаются Мелисса Маккарти, Кристен Уиг, Кейт Маккиннон, и Лесли Джонс.

Эрин Гилберт (Кристен Уиг) и Эбби Йейтс (Мелисса Маккарти) — пара не очень известных авторов, которые пишут книгу о том, что привидения реальны. Несколькими годами позже Эрин Гилберт получает престижную должность преподавателя в Колумбийском университете, но её книга всплывает, и над ней начинает смеяться весь педагогический состав. А вполне реальные привидения между тем вторгаются в Манхэттен… От таинственного демона, который может вселяться в человека, город защищает женская четвёрка.

После триумфа оригинальных «Охотников», новый фильм зрители восприняли скептически. Первый трейлер картины получил максимальное количество отрицательных отзывов среди всех трейлеров за историю YouTube — более 95 тысяч дизлайков. Негативно фильм оценили и в день американской премьеры. Популярные сайты Metacritic и IMDB ставили фильму два-четыре балла из десяти.

В 1984 году «Охотники за привидениями» стали громкой премьерой, фильм вышел в лидеры американского проката, получил признание кинокритиков и несколько премий. А знаменитый хит из «Охотников», написанный Реем Паркером младшим, три недели возглавлял хит-парад Billboard.

В 1989 году Айвен Райтман снял продолжение «Охотников», действие которых происходит через 5 лет после событий первого фильма. Главные роли во второй части исполнили бессменные Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон.

Любопытно, что на рейтинговом сайте Rotten Tomatoes вторые «Охотники» получили всего 51% положительных рецензий, тогда как новый фильм заработал уже 73%.