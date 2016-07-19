Минск, 19 июля, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Разрушение СССР привело к катастрофе сбалансированной глобальной системы мирообеспечения, поэтому интеграция постсоветского пространства является жизненной необходимостью. Об этом 19 июля в государственном Национальном пресс-центре Белоруссии заявил председатель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1990-е

Лидер российских коммунистов указал на последствия разрушения СССР, которые отразились не только на России и Белоруссии, но имели глобальные последствия. Непосредственная вина за это лежит на экс-президенте СССР Михаиле Горбачёве и экс-президента РФ Борисе Ельцине, уверен Геннадий Зюганов.

«Разрушение единого союзного государства, предательство интересов общенародного референдума со стороны Горбачёва и Ельцина являются величайшим преступлением перед нашими народами и в целом планеты. Они сломали баланс, который держал в узде и глобалистов Америки, и тех, кто сегодня затевает санкции, обкладывает нас НАТОвскими своими соединениями. Поэтому сегодня этот баланс нарушен», — рассказал лидер КПРФ.

«Поэтому у нас с вами в связи с созданием братского государства — Евразийского союза, исключительно важные перспективы. Наша задача и новых поколений — их реализовать. Не спорить вокруг цены на нефть, газ, на очередную цену на сахар или ещё что-то — не спорить, сесть спокойно договориться», — заявил лидер российских коммунистов.

Без воссоздания «евразийского единого пространства», считает Зюганов, «мы с вами в этом мире будем обслуживать чужие интересы». Поэтому, подчеркнул он, очень важно сменить парадигму отношений на постсоветском пространстве, что касается также Союзного государства Белоруссии и России, которым «надо поменьше спорить и побольше думать, как, складывая усилия, получать конечный результат».

У России и Белоруссии есть возможности дополнять друг друга в экономике и вместе учиться, объединять потенциалы, что позволит «получить великолепный результат» и решать многие проблемы. В частности, отметил он, Россия обладает большими запасами углеводородов, а Белоруссия — развитым сельским хозяйством и машиностроением. Вместе Москва и Минск могут справиться с вызовами современности, а в союзе с другими постсоветскими республиками они могут сделать это успешнее, считает лидер КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Александр Лукашенко вручил лидеру КПРФ белорусский орден Дружбы народов и пожаловался на наличие обид в отношениях с Россией. Геннадий Зюганов выказал ряд комплиментов лидеру постсоветской республики, не забыв упомянуть об «МТЗ», «МАЗ» и «МЗКТ» (входили в число «пяти плотных интеграционных проектов»), а также о чистоте улиц Минска.