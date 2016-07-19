Москва, 19 июля, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Лефортовский суд Москвы доставлен глава службы собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Сегодня в Лефортовском суде Максименко будет избрана мера пресечения. Ранее сегодня Лефортовский суд санкционировал арест первого фигуранта дела о получении взятки офицерами СК РФ Александра Ламонова. Он был помещен под стражу до 15 сентября.

Напомним, ранее сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о проведении следственных мероприятий в отношении ряда высокопоставленных сотрудников СК РФ по фактам превышения ими должностных полномочий и получении взяток от представителей криминального сообщества.

Обыски прошли по месту жительства и работы подозреваемых. Позже стало известно, что в Лефортовский суд Москвы поступили материалы и ходатайства следствия об аресте замглавы ГСУСК по Москве Дениса Никандрова и еще двух сотрудников СК — главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Все они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.