Владикавказ, 19 июля, 2016, 19:36 — ИА Регнум. В первом полугодии текущего года прокуратурой Северной Осетии выявлено более девяти тысяч нарушений законов, из которых более тысячи — нарушения законодательства о противодействии коррупции, более 900 нарушений законодательства в сфере межнациональных отношений, противодействия терроризму и экстремизму.

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Об этом заявил на прошедшем во Владикавказе заседании коллегии надзорного ведомства прокурор РСО-Алания Владимир Векшин, передает 19 июля корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнил Векшин, по принятым мерам реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 1572 должностных лиц, а к административной — 494. Приведено в соответствие с федеральным законодательством 109 региональных и муниципальных нормативных правовых актов. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 90 уголовных дел.

По словам временно исполняющего обязанности главы региона Вячеслава Битарова, несмотря на отдельные положительные результаты в вопросах укрепления законности и правопорядка, достигнутые правоохранительными органами республики, в некоторых сферах по-прежнему есть проблемы, вызывающие серьезную озабоченность и тревогу сограждан. Руководитель региона затронул и ряд проблем, с которыми руководству республики пришлось столкнуться за последнее время. В частности, он акцентировал внимание прокурорской коллегии на недостатки и упущения при распределении земель бывших колхозов и совхозов органами местного самоуправления, а также профильными министерствами и ведомствами.

Руководитель региона назвал одной из важных вопросов для республики борьбу с коррупцией. По его словам, от граждан поступают многочисленные обращения-жалобы, тогда как официальные цифры о результатах работы правоохранительных органов по противодействию коррупции за 2015−2016 годы незначительные. Вячеслав Битаров призвал работников прокуратуры в процессе дальнейшей работы уделять особое внимание надзору за реализацией экономической программы республики, вопросам противодействия коррупции в сфере бюджетных отношений, связанных с расходованием финансовых средств, выделяемых на государственные программы поддержки и развития сельского хозяйства, субъектов малого и среднего бизнеса, при осуществлении государственных и муниципальных закупок.

Добавим, что на коллегии прокуратуры также отмечена необходимость принятия дополнительных мер по повышению эффективности надзорной деятельности. Прежде всего, это касается вопросов выплаты заработной платы. Суммарная задолженность в первом полугодии составила 78 млн рублей. Долги образовались на 25 предприятиях и организациях различных форм собственности. Из указанной суммы прокурорами обеспечено погашение долгов в сумме 26 млн рублей. Остаток задолженности составляет 52 млн рублей.