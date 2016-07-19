Пермь, 19 июля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Избирком Пермского края подвел предварительные итоги приема документов на выдвижение от кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Пермского края, по единому краевому округу количество кандидатов, которых выдвинули политические партии, распределилось так: на первом месте КПРФ (105 кандидатов), на втором — «Единая Россия» (101 кандидат), на третьем — «Справедливая Россия» (96 кандидатов). Далее следуют ЛДПР (92 кандидата), Российская партия пенсионеров за справедливость (78 кандидатов), «Родина» (76 кандидатов), «Партия Роста» — 60 кандидатов, партия «Великое Отечество» (58 кандидатов), «Яблоко» (51 кандидат).

Советский плакат «Выбирайте достойных!». 1957

Отметим, что последней политической партией, чьи списки по одномандатным избирательным округам были зарегистрированы, стала партия «Родителей будущего» со своими четырем кандидатами.

Подчеркнем, что в этой избирательной компании в Пермском крае максимально проявили себя политические партии, которые выдвинули абсолютное большинство от всех кандидатов — 95,4%. Всего по одномандатным избирательным округам выдвинуты 192 кандидата, из них лишь 41 — самовыдвиженец.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что завершился первый этап избирательной кампании, когда происходит выдвижение кандидатов. Теперь в соответствии с законом по сведениям о каждом кандидате проводятся проверочные мероприятия.

18 июля на заседании Избирательной комиссии Пермского края заверен список кандидатов в депутаты партии «Родителей будущего» по одномандатным избирательным округам.

Напомним, что в Единый день голосования 2016 года, кроме депутатов Государственной Думы РФ, жители Пермского края будут выбирать депутатов Законодательного собрания края: 30 — по партийным спискам, 30 — по одномандатным округам.