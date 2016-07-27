Новосибирск, 27 июля, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Ретроспектива фильмов американского режиссёра Джима Джармуша стартует в Новосибирске. В программу вошли культовые фильмы разных лет, от раннего роуд-муви «Более странно, чем в раю», получившегося из дипломной короткометражки режиссёра, до мистического «Мертвеца», снятого на пике карьеры.

Афиша ретроспективы классических фильмов Джима Джармуша.в Новосибирске

В Новосибирске фильмы покажет кинотеатр «Победа». Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. В программу вошли:

мистический вестерн «Мертвец» 1995;

1995; драмеди «Ночь на Земле» 1991;

1991; криминальная драма «Таинственный поезд» 1989;

1989; криминальная драма «Вне закона» 1986;

1986; драмеди «Более странно, чем в раю» 1984.

Джим Джармуш, работающий на территории экспериментального малобюджетного инди-кино, представляет собой яркий пример независимого американского кинематографа. Свою режиссёрскую карьеру Джармуш начал в Нью-Йорке, работая ассистентом у знаменитого Николаса Рэя, с которым поддерживал близкие отношения до его смерти.

«В Колумбийском университете и Школе искусств в Нью-Йорке у меня было несколько интересных профессоров, но большинство никуда не годились… Единственным, кто меня чему-то научил, был Николас Рей. Мне посчастливилось работать с ним в качестве ассистента над NickMovie, где сорежиссером был Вим Вендерс. Я наблюдал за его методами работы, манерой разговаривать с техническим персоналом. Именно тогда я понял, что научить снимать кино невозможно. Этому можно научиться, только наблюдая за работой других. Главное — найти свой путь, чтобы снимать личностные, авторские картины», — рассказывает режиссёр.

В 1980 году полулюбительски, на пленке 16мм, Джармуш снимает картину «Вечный отпуск». Из короткометражкной дипломной работы «Новый Свет» впоследствии получилась полнометражная картина «Более странно, чем в раю», получившая премию Каннского фестиваля за лучший дебют «Золотая камера» и «Золотого Леопарда» в Локарно.

Начав как андерграундный режиссер, Джармуш постепенно влился в большой кинематограф, оставаясь при этом независимым автором. Излюбленные герои Джармуша — иностранцы: венгры, финны, итальянцы, японцы. Внимание фильма часто обращено на пограничные, маргинальные стороны человеческой жизни, случайные встречи людей, потерявшихся в собственной жизни.

«В кино паузы важнее слов, минутная тишина — важнее диалога. Потому что так в жизни», — говорит Джим Джармуш.

Цитата из к/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США, Германия Отношения

Конец 80-х — 90-е стали временем расцвета карьеры режиссёра. Джармуш снимает криминальные драмы «Вне закона» 1986 и «Таинственный поезд"1989, в 1986 году появляется шестиминутный фильм «Кофе и сигареты», положивший начало одноимённому полнометражному проекту из 11 новелл, завершившемуся в 2003 году.

Цитата из к/ф «Ночь на Земле». Реж. Джим Джармуш. 1991. Франция-Великобритания-Германия-США-Япония В такси

Короткие истории стали характерной особенностью фильмов Джармуша. Так, «Ночь на Земле» 1991 состоит из пяти новелл, объединённых общей темой — город, ночь, такси.

Цитата из к/ф «Мертвец». Реж. Джим Джармуш. 1995. США, Германия, Япония Удивление

В 1995 году выходит мистический вестерн «Мертвец», оцененный критикой только через несколько лет после премьеры в Каннах.

Двухтысячные стали более скудными на фильмы режиссёра. В 2005 вышла лента «Сломанные цветы», в 2008 «Пределы контроля».

Все последние фильмы Джима Джармуша были показаны в Каннах, а драмеди «Патерсон» 2016 завоевала экзотическую награду фестиваля — премию пальмовой собаки.

Программа из пяти кинокартин, помимо Новосибирска, демонстрируется в Москве и Санкт-Петербурге. Организует показы компания «Иноекино». Ретроспектива пройдёт в городах до 31 июля.