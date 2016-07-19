Москва, 19 июля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Из федерального списка по решению ЦИК были исключены 42 кандидата, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, из-за отсутствия некоторых документов, которые должны были быть представлены в ЦИК при подаче основного пакета бумаг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Как уточнил член ЦИК Евгений Шевченко, в пакете документов на Юревича недоставало справок о зарубежной недвижимости его супруги и несовершеннолетних детей. При этом уполномоченный партии утверждал, что Юревич не состоит в официальном браке. Однако на детей документы предоставлять все равно необходимо, подчеркнули в ЦИК.

Вместе с тем в заверении списка одномандатников РППС было отказано. ЦИК установил, что в трех одномандатных округах (в Кабардино-Балкарии и двух округах Ставропольского края) партия выдвинула по два кандидата. Кроме того, на съезде были выдвинуты 166 кандидатов по одномандатным округам, а в ЦИК партия подала документы на 169 претендентов.

«Нарушение: порядка выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам является основанием отказа в заверении соответствующего списка кандидатов», — отмечается в постановлении ЦИК.

Как пояснил Евгений Шевченко, на съезде партии было проведено голосование не персонально в отношении каждого кандидата, а за список кандидатов по одномандатным округам целиком.

Кроме того, было выявлено расхождение в количестве кандидатов по одномандатным округам в списке, за который голосовал съезд, и в списке, представленном в ЦИК, а также выдвижение двух кандидатов вместо одного в двух округах.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, накануне член президиума центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС) Николай Полиняка обвинил лидера Евгения Артюха в попытке рейдерского захвата партии

«Евгений Артюхвзял курс на рейдерский захват партии исключительно ради личных интересов. Его заявления о том, что он в одностороннем порядке приостановил полномочия членов президиума центрального совета партии, являются безосновательными и нелегитимными. Эти действия направлены на развал партии», — заявил Николай Полиняка в комментарии, который в понедельник, 18 июля, опубликовал «Интерфакс».