Киев, 19 июля, 2016, 18:40 — ИА Регнум. 18 июля на Украине из-за отсутствия покупателей официально прекращен конкурс по продаже одного из крупнейших химических предприятий страны — Одесского припортового завода (ОПЗ). Повторный конкурс по продаже стратегического предприятия будет объявлен в сентябре 2016 года, при этом цена объекта будет снижена. Об этом 19 июля на брифинге заявил глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус, передает корреспондент ИА REGNUM.

opz.odessa.net Одесский припортовый завод (ОПЗ)

По его словам, потенциальных инвесторов отпугнули долг ОПЗ перед компанией Group DF (украинского олигарха Дмитрия Фирташа), который составляет 193 млн долларов в номинальной стоимости.

«Плюс пеня и плюс проценты, которые на сегодняшний день обсуждаются в Стокгольмском суде», — сказал Белоус.

При этом участников конкурса беспокоят судебные проблемы с компанией Nortima (в 2009 году эта компания, подконтрольная Игорю Коломойскому, купила ОПЗ, однако суд аннулировал сделку), ограниченный срок приватизации (45 дней) и условия на репатриацию дивидендов.

«Хотя мы много потратили времени вместе с Национальным банком и фактически сделали много шагов вперед, чтобы фактически снять этот вопрос. Но этот вопрос даже еще вчера обсуждался, и в некоторых отчетах, которые инвесторы получили от своих консультантов, звучали такие риски, проблемы с дивидендами, а также проблемы с невозвратом банковской гарантии, например этих 5%», — пояснил Билоус.

Глава ФГИ сообщил, что среди потенциальных инвесторов не было представителей украинского бизнеса. При этом он сообщил, что покупкой ОПЗ интересовались около 20 инвесторов из США, Нидерландов, Турции, Омана и других стран.

«Были диалоги с бразильскими инвесторами и инвесторами из Алжира. Было несколько диалогов с институциональными инвесторами, которые не являются стратегами, а больше занимаются институциональными инвестициями, портфельными инвестициями, однако финальных диалогов у нас не было… С момента публикации объявления был начат диалог с около 20 инвесторами, из которых с около 8 подписали договор о конфиденциальности и начали активную работу по анализу той информации, которую мы предоставили по предприятию. В результате того анализа, который был проведен покупателями, у нас оказались около трех участников», — подчеркнул Билоус.

Ранее, в феврале 2016 года экономический эксперт Всеволод Степанюк заявлял, что минимальная стоимость ОПЗ составляет 1 млрд долл. «В начале 2000-х годов ОПЗ оценивался в 1,2 млрд долл. Сейчас 1 млрд долларов — его минимальная стоимость. И если государство продаст завод дешевле, это фактически будет воровство. Скорее всего, его и продадут за 1 млрд долларов, но вопрос в том, кто получит за рубежом 500 млн долларов отката?» — задавался вопросом Степанюк. Он считает, что государству не стоит избавляться от стратегического предприятия по минимальной цене.

Напомним, в мае Кабинет министров официально утвердил основные условия приватизации и обязанности покупателя Одесского припортового завода, а также стартовую цену акций компании в 13,175 млрд грн — около $520 млн.

Премьер-министр Гройсман допускал попытки блокировать процесс продажи ОПЗ — «но это все равно, что становиться против природы». «Поэтому я бы не советовал никому играть в эти прихоти, поскольку ни к чему хорошему для тех, кто это инициирует, не приведет. Старая система начинает проигрывать новой, это очень важно», — заявил глава украинского правительства.

А вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив ранее заявил в Верховной раде, что деньги от приватизации завода уже заложены в госбюджет.

«15 млрд грн, которые должно получить государство после приватизации ОПЗ, заложены в бюджет», — сказал Кубив, предупреждая, что «политики хотят расшатать процесс приватизации Одесского припортового завода».

Отметим, что российские инвесторы к конкурсу не были допущены, хотя многие эксперты предупреждали — ОПЗ интересен, в первую очередь, именно российскому бизнесу.