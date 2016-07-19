Чебоксары, 19 июля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске на заводе «Химпром» произошла утечка хлора. Пострадавших нет, обстановка не вызывает опасений, сообщается в релизе предприятия, опубликованном 19 июля.

cap.ru На «Химпроме». Фото Бориса Филатова

ЧП произошло 18 июля в 20:20 часов «при выполнении технологической операции». «Произошла утечка хлора в незначительном количестве, которая была незамедлительно устранена персоналом предприятия. Пострадавших нет, обстановка не вызывает опасений и не несет угрозы для персонала, жителей города и близлежащих населенных пунктов», — сообщается в релизе. На предприятии заверяют, что все производственные объекты «Химпрома» функционируют «в штатном режиме».

Отметим, что на предприятии периодически происходят различные ЧП. В этом году происшествие было 16 мая 2016 года в цехе №50 по производству пергидроля, где взорвалась ёмкость. По данным Приволжского управления Ростехнадзора, основными причинами аварии стало несоблюдение технологической дисциплины, неудовлетворительная организация при определении объемов, содержания и последовательности работ, отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. За допущенные «грубые нарушения» в области промышленной безопасности, помимо административного штрафа в виде приостановления деятельности цеха №50, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности юридического лица и должностных лиц ПАО «Химпром».

Читайте также: Один из пострадавших на чувашском «Химпроме» находится в тяжёлом состоянии

Напомним, ранее одно из крупных ЧП произошло весной 2014 года, когда при установке заглушек на трубопроводе произошла утечка хлора — в результате пострадали четыре человека. В 2011 году в результате аварии на предприятии ранения получили пять человек, получив интоксикацию хлором.

Читайте также: СК по Чувашии: На «Химпроме» — «типовая авария», пятеро пострадавших

А также: Очередной выброс хлора на «Химпроме» в Чувашии