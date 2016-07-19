Ступино, Московская область, 19 июля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Подмосковные усадьбы, находящиеся на балансе того или иного муниципалитета, все чаще становятся частной собственностью, превращаясь в гостиницы или другие бизнес-проекты. Параллельно эксперты отмечают рост огрехов в проводимых реставрационных работах. Стать очередной гостинично-рекреационной зоной теперь предстоит областной усадьбе «Верзилово», расположенной в Ступинском районе Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

cr2.livejournal.com Усадьба «Верзилово»

Согласно данным, размещенным на официальном сайте правительства области, 19 июля в регионе прошел аукцион на право заключения договора аренды усадьбы «Верзилово». Торги завершились с 75-процентным превышением стартовой цены. Победителем аукциона было признано ООО «Арх Монумент» из Москвы. Размер арендной платы для него составит чуть более 175 тысяч рублей в год.

«После проведения ремонтно-реставрационных работ инвестор планирует использовать усадьбу «Верзилово» в гостинично-рекреационных целях. Всего со старта губернаторской программы — с конца 2013 года — сдано в аренду на условиях воссоздания уже 29 подмосковных усадеб: 14 областных и 15 муниципальных. Усадьба «Верзилово» стала 29-й по общему количеству усадеб, сданных инвесторам с момента запуска программы», — пояснил заместитель министра имущественных отношений Московской области Вячеслав Имангулов.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщил председатель МОО ВООПИК Евгений Соседов, идея использования усадеб в качестве различных объектов гостиничного бизнеса не нова и с успехом применяется во всем мире. Тем не менее вопрос контроля качества проводимой реставрации во многих случаях остается открытым.

«Отношусь к этому положительно, так как у нас много объектов заброшенных или неэффективно используемых. Конечно, без привлечения этих инвестиций все восстановить и ввести в какой-то оборот туристический невозможно. Другое дело, что все упирается в систему контроля — насколько можно контролировать выполнение реставрационных работ?» — отметил Соседов, подчеркнув, что в области уже на двух объектах — усадьбах «Пущино на Наре» и «Васино» — качество реставрации вызвало вопросы экспертов.

«Главное, чтобы таких эпизодов было меньше. Но памятники необходимо подготавливать к современному использованию. Конечно, важно оговаривать во всех случаях правила доступа. Чем больше разных идей и форм использования, тем лучше», — заключил собеседник агентства.

Напомним, областная программа «Усадьбы Подмосковья» предполагает, что объекты культурного наследия передают в аренду на срок в 49 лет по рыночной ставке арендной платы. Но с условием, что арендатор за свой счёт проведет полный комплекс реставрационных работ. Срок реставрации не должен превышать семь лет. После окончания реставрационных работ устанавливается размер арендной платы в 1 рубль за 1 кв. м в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областные усадьбы нередко превращаются в объекты гостиничного бизнеса после их передачи в частную собственность. Так, отелем станет больничный корпус усадьбы «Гребнево», расположенной в Щелковском районе Московской области. В отель планировали превратить и усадьбу в селе Талицы Пушкинского района, сданную в 2013 году в аренду по программе «Усадьбы Подмосковья».