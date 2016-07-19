Ереван, 19 июля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Армении продолжают интенсивные переговоры с вооруженной группой, захватившей полк ППС полиции Армении.

facebook.com/ozkirisyan.schanth Члены вооруженной группы «Сасна црер» на территории захваченного полка ППС полиции Армении

Пресс-центр службы национальной безопасности Армении выступил с очередным заявлением в связи с продолжающимся третьи сутки удержанием заложников.

Как отмечается в заявлении, на данный момент представители правоохранительных органов продолжают интенсивные переговоры с членами вооруженной группы с целью освобождения заложников и сдачи власти без применения специальных действий.

«Правоохранительные органы делают все, чтобы удержать вооруженную группу от нового кровопролития, и располагают достаточным потенциалом и возможностями для выполнения поставленных целей.

СНБ Армении призывает не вмешиваться в решение вопросов, находящихся исключительно в юрисдикции правомочных органов, не препятствовать выполнению эффективных действий, тем самым, содействуя достижению окончательного результата», — отмечается в заявлении.

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Факт интенсивных переговоров подтвердил также представитель движения «Учредительный парламент» Алик Енигомшян, который, фактически, является посредником на переговорах между захватившими здание ереванского полка патрульно-постовой службы полиции членами группы «Сасна црер» и правоохранительными органами.

«Члены группировки со вчерашнего вечера обдумывают предложение-требование службы национальной безопасности (СНБ) Армении и должны представить свой ответ сегодня до 19:00 по местному времени», — заявил Енигомшян.

Он сообщил, что лично передал им предложение-требование СНБ, но не стал раскрывать его сути. Одновременно, как отметил посредник, в СНБ позитивно восприняли ответ «Сасна црер», что они обдумают предложение и предоставят свой ответ вечером 19 июля.

По его словам, по положению на вечер 18 июля, переговоры между правоохранительными органами и членами группы «Сасна црер» не были тупиковыми.