Ярославль, 19 июля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ярославской области, курирующий вопросы внутренней политики, Юрий Бойко отрицает какое-либо своё вмешательство в дела политических партий, об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

фото yarreg.ru Юрий Бойко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославское отделение «Родины» обратилось в следственные органы с просьбой провести проверку фактов прямого административного воздействия со стороны Юрия Бойко на руководство ветеранских организаций региона с целю препятствования организации встреч ветеранов с активистами партии. Руководство «Родины» настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении замгубернатора по результатам проверки.

«Я первый раз слышу о каких-то встречах, организуемых «Родиной». Факта не было, все это выдумки и провокация. Будем смотреть состав в подобных измышлениях по статье «клевета», — заявил Юрий Бойко.

Причиной возникновения подобных обвинений в свой адрес региональный чиновник видит в желании некоторых кандидатов и партий поднять свои электоральные рейтинги.

«Избирательная кампания вступила в активную фазу. Ряд кандидатов и партий, имея низкие рейтинги, хотят создать ажиотаж, за счёт скандалов поднять свою узнаваемость на пустом месте. Это классика политтехнологий. Одно только странно — видеть под всем этим подпись политтехнолога Александра Миклина. Ну да ладно, чего в жизни только не бывает», — прокомментировал ситуацию Юрий Бойко.