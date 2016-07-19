Москва, 19 июля, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Проект цикла документальных фильмов «Сказки о Маме» запущен на краудфандинговой площадке Planeta.ru. Авторы собирают средства на съёмки первой из двенадцати серий об уникальных этнографических регионах страны. Задача проекта долгосрочная — в жанре художественной документалистики рассказать о многообразии народной жизни по всей России.

Цитата из д/ф «Атлантида Русского Севера». реж. Софья Горленко. 2015. Россия Просторы

«Цикл «Сказки о Маме» включает 12 серий. В наших планах ежегодно снимать четыре серии, посвященные уникальным этнографическим регионам России в наиболее кинематографичный сезон года для каждого. Мы решили взять разные по своей природе и этнографической составляющей части страны, для того чтобы показать невероятное разнообразие культур и традиций. География съемок составит пеструю яркую мозаику — Башкирия, Бурятия, Кавказ, Урал и так далее — это настолько разные народы, культуры и традиции, что просто уму непостижимо, как это разнообразие может органично сосуществовать в рамках одной страны. Нам кажется, что это очень интересно, и может открыть удивительную многоликость и культурное богатство страны не только иностранцам, но и жителям самой России. Выбор пал на самые яркие, по нашему мнению, регионы», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM режиссёр Софья Горленко.

Цитата из д/ф «Атлантида Русского Севера». реж. Софья Горленко. 2015. Россия Русский Север — территория уникального деревянного зодчества

Актуальность проекта авторы объясняют отсутствием качественного этнографического кино о России: на отечественном телевизионном рынке сегодня преобладает форматный продукт, едва касающийся исследуемой темы, европейский и североамериканский рынок кишит кинопродукцией о социальных и политических проблемах России.

По словам авторов, рассказ о красоте народной жизни страны важен в первую очередь для самой России, так как сможет изменить отношение проживающих в стране людей к окружающей действительности, а значит, сделать жизнь лучше. Проводниками по фильмам станут хранители своих мест. Зрители увидят их подлинные радости и заботы, а не надуманные глобальные социальные проблемы.

«Нам важно изменить мнение людей о самих себе, о своих корнях. Есть некоторое малодушие — люди стыдятся своей культуры, стремятся слиться с обществом потребления, отрицают идентичность. Только очень немногие чувствуют свою уникальность и пытаются из последних сил бороться с глобализацией, сохраняя свою самобытность и гордясь ей, чувствуя себя хозяином на своей земле. Если так дальше пойдет — люди станут просто одинаковые, и исчезнет это волшебство, когда ты попадаешь в место и понимаешь, что так тут было и сто лет назад, и 300 и 1000. Мы хотим запечатлеть что-то, что осталось», — рассказывает Софья Горленко.

Цитата из д/ф «Атлантида Русского Севера». реж. Софья Горленко. 2015. Россия Лодка

Россию в своём цикле авторы ласково называют «Мамой», а формат повествования выбрали сказочный. Так родилось название проекта — «Сказки о Маме».

«Мама» — аллегория родной земли, а в центре сюжета главный мотив — сказка, заимствованная из фольклора выбранного региона, которую рассказывает коренной житель данного места. То есть «Сказки о Маме» с одной стороны это собирательный образ, с другой стороны — все сказки разные и каждая уникальна», — комментирует режиссёр.

Первой серией цикла «Сказки о Маме» станет фильм «Кисельные берега», посвящённый жизни на западе Архангельской области, в Кенозерском национальном парке и окрестных деревнях. В северной русской глуши, в озёрном краю Кенозерья, живут рыбным промыслом, сбором ягод и грибов, заготовками леса и, главное — обычаями и духом этих мест.

Герой фильма — коренной житель Кенозерья, рыбак, лесник, фольклорист. На дворе ранняя осень, и он отправляется в свой путь. С вёслами на плече и котомкой за спиной он идет лесными тропами. В укромном месте спрятана его лодка. Впереди — путь не на один день, по озёрам, перетекающим одно в другое, мимо покрытых дремучим лесом берегов, брошенных и живых деревень, поклонных крестов и часовен, заимок охотников и отшельников. Это его духовное путешествие и путь его предков.

«Мы решили начать съемки с Архангельской области, потому что хорошо ее знаем. В выбранном нами регионе настолько самобытная фактура, что мы не будем повторять снятое в «Атлантиде Русского Севера». Там просто совсем другой мир с другой атмосферой, другими уникальными традициями и взглядом», — рассказывает Софья Горленко.

Цитата из д/ф «Атлантида Русского Севера». реж. Софья Горленко. 2015. Россия Звонарь

Цикл «Сказки о Маме» рассчитан на 12 серий, которые авторы планируют выпустить в течение 3 лет. В планах — выпуск каждого фильма в российский прокат, в публичный доступ и на международный рынок через уже налаженные и новые контакты с рядом европейских и североамериканских дистрибьюторов.

Стоимость производства одной серии составляет 2 миллиона рублей, 60 процентов которых будет затрачено на этап продакшна: аренду съёмочной аппаратуры высокого качества и другой техники, организацию съемочной экспедиции, оплату труда участников и т.д. Необходимую сумму авторы планируют собрать на площадке Planeta.ru. К краудфандингу побудил предыдущий позитивный опыт.

«На Планете.ру мы собрали на наш фильм «Атлантида Русского Севера» около миллиона рублей в 2014 году, а также запустили несколько проектов, касающихся реставрации деревянного зодчества, так что с платформой знакомы давно. Мы Планету очень любим, она даёт возможность многим делать то, что они хотят, это уникальный прецедент, мы очень высоко ценим их деятельность, благодаря им стало многое возможно, о чем раньше даже мечтать не приходилось», — комментирует режиссёр.

Пресс-служба проекта «Сказки о Маме» Съёмочная группа фильма «Атлантида Русского Севера»

Документальный фильм «Атлантида Русского Севера» был снят командой проекта «Сказки о Маме» в 2014 году на бюджет в 900 тысяч рублей. Релиз фильма состоялся в июле 2015 года, в российском кинотеатральном прокате выпущено около 40 копий, при нулевом промо-бюджете сборы превысили 2,2 миллиона рублей. «Атлантида Русского Севера» имеет фестивальную историю, рейтинг фильма на сайте КиноПоиск составил 8,2.

Деньги в свой новый проект авторы предлагают инвестировать. По задумке создателей, краудинвестинг позволит сочетать создание важного для общества проекта с извлечением прибыли: хорошее кино находит своего зрителя, а популярность приводит к возвращению вложенных средств. В кинематографе получение дохода сопутствует реализации самой важной задачи — донесению фильма до зрителя.

«Мы давно ходили вокруг да около с предложением создать краудинвестинговый проект. Тут есть такой момент, что на краудфайндинге собирать средства на еще одно кино нам показалось не очень правильным. Кино выходит в прокат, с этого идут какие-то деньги. Нам хочется отблагодарить своих жертвователей — не просто «просить», а в том числе «отдавать». В Америке, например, эта система давно и хорошо работает. В России есть успешные бизнес-проекты, созданные по принципу краудинвестинга, и это пусть пока не распространено, но тоже работает. Но с бизнесом все проще — можно составить бизнес-план и план реализации продаж и получаемой прибыли. С кино все сложнее, но мы видим, как это можно реализовать. В сфере культуры такого события в России еще не было, и мы хотим попробовать эту схему и, таким образом, проторить дорожку и для многих других независимых авторов», — рассказывает Софья Горленко.

Проект «Сказки о Маме» будет размещён на площадке Planeta.ru. до 30 сентября.