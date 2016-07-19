Лондон, 19 июля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Власти Великобритании не собираются начинать процедуру выхода королевства из Европейского Союза в текущем году. Об этом сегодня, 19 июля, заявил юрист британского правительства Джейсон Коппел, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Выступая в Высоком суде Лондона Коопел сослался на заявление нового премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что до конца 2016 года статья 50 Лиссабонского договора не будет задействована. Однако, юрист не исключил, что позиция кабинета министров все же может измениться.

Напомним, статья 50 Лиссабонского договора гласит, что любое государство, входящее в Европейский Союз может принять решение о выходе из его состава. Для этого нужно официально уведомить Брюссель, а затем начать переговоры о порядке выхода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Соединенной Королевстве прошел референдум по вопросу членства в Евросоюзе. При явке в 72%, 51,9% проголосовавших высказались за выход Великобритании из ЕС. В Брюсселе были шокированы таким исходом плебисцита, но тут же заявили, что Великобритании следует как можно скорее покинуть Евросоюз.

После референдума премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку и новым премьером стала Тереза Мэй, которая занимала пост министра внутренних дел в правительстве Кэмерона. Мэй выступала против выхода королевства из ЕС и теперь не торопится выполнять волю народа.