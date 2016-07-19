Москва, 19 июля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Правительство должно учитывать укрепление рубля в контексте дальнейшей экономической работы. Об этом 19 июля в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Дмитрием Медведевым

«Мы с вами внимательно смотрим за тем, что происходит в экономике, и знаем, что сейчас наблюдается определенное укрепление национальной валюты. Рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую волатильность на сырьевых рынках, и в этой связи нам, конечно, нужно подумать, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи с этими факторами», — сказал Путин.

В свою очередь, Медведев подчеркнул, что у правительства РФ имеется план на 2016 год, «по которому мы работаем, где предусмотрена поддержка реального сектора экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, что сейчас важно для этого класса предпринимателей, и поддержка несырьевого экспорта, что также нам исключительно важно в текущей ситуации».

Медведев отметил, что упомянутый несырьевой экспорт «уже в значительно большей степени сказывается на тех доходах, которые формируются у нас, то есть доля доходов, которые получаются от экспорта несырьевых товаров, она существенным образом выросла за последние несколько лет». По мнению главы правительства, это связано «как с динамикой цен на нефть, так и с увеличением предложения несырьевых товаров, которые мы поставляем в другие страны».

Путин напомнил премьеру о том, что правительство начинает активную работу над бюджетом: «Мы возвращаемся к трехлетнему планированию, надеюсь, что все эти факторы будут учитывать на ближайшую и среднесрочную перспективу».