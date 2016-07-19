Мадрид, 19 июля, 2016, 16:37 — ИА Регнум. «Эти ингредиенты хорошо бы подошли для «салата по-голливудски», то есть какого-нибудь блокбастера, произведенного на «фабрике грез». Однако, на самом деле, все гораздо прозаичнее и печальнее — это отражение составляющих российского спорта. По крайней мере, в период с конца 2011 года по август 2015».

Информационная война

Газета рассказывает, что «вчера, 18 июля, был обнародован доклад независимой комиссии Ричарда Макларена, убедивший весь мир в том, что правительство Путина, спортивные руководители страны и спецслужбы договорились создать систему, позволяющую скрывать использование лучшими атлетами государства запрещенных стимуляторов. Спортсмены России блеснули на Играх в Сочи, и это было впервые в истории страны».

«Выводы независимой комиссии могут привести к тому, что Международный Олимпийский Комитет примет решение о недопуске российской команды в целом на Олимпиаду в Рио, — отмечает корреспондент Эмилио Эскудеро. — Два года назад доктор Родченков, бывший директор антидопинговой лаборатории в Москве, пожаловался в интервью New York Times, что в России существует государственная система применения допинга спортсменами, что и позволяет им добиваться высоких результатов. Система курируется ФСБ (бывший КГБ) и некоторыми высокопоставленными чиновниками от спорта».

Корреспондент пересказывает версию Родченкова, использованную Маклареном при написании своего доклада: «За несколько месяцев до Игр в Сочи русскими были приготовлены образцы мочи «чистых», то есть не употреблявших допинг спортсменов. А во время Олимпиады этими пробами подменяли реальные образцы или разбавляли взятые на анализ. В стене допинг-лаборатории на Играх в Сочи были проделаны специальные секретные отверстия, через которые все эти действия и производились».

По мнению журналиста, именно «эта система тщательно скрываемого допинга и позволила России одержать ошеломительную победу на сочинской Олимпиаде. Но теперь ситуация может обернуться полным провалом и кошмаром. Весь мир ждет решения МОК. Но Путин уже выразил свое несогласие с возможным отстранением его сборной. Он считает, что это действие будет означать, что спорт используют в интересах политики, стремящейся создать негативный образ его страны».