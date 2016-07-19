Ставрополь, 19 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум.



Управление МЧС России по Ставропольскому краю Пассажирская «Газель» взорвалась при заправке газом

В Ставропольском крае при заправке газом взорвалась пассажирская «Газель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 19 июля в 13:05 в селе Левокумка Минераловодского городского округа.), Пассажирская «Газель» находилась на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.

При заправке «Газели» произошел хлопок газового баллона. Дальнейшего возгорания не было.

В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На помощь прибыли 15 человек и пять единиц техники.

Напомним, ранее в Ставрополе уже были взрывы газовых баллонов маршрутных такси. Так, 19 апреля текущего года Ставрополе два человека пострадали при взрыве маршрутки на перекрестке улиц Серова и Мимоз. Маршрутка стояла на конечной остановке, когда произошел взрыв, поэтому удалось избежать жертв пассажиров.