Ярославль, 19 июля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Традиционный в Ярославской области Иринарховский крестный ход в этом году пройдет с 20 по 24 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской митрополии, крестный ход возглавит епископ Переславский и Угличский Феодор.

Фото священника Александра Аниканова Иринарховский крестный ход

За 5 дней пути участники Крестного хода пройдут около 70 километров от кельи преподобного Иринарха в Борисоглебском монастыре до села Кондаково, в котором родился святой подвижник. Завершится шествие молебном у источника преподобного Иринарха.

Традиция Иринарховского крестного хода восстановлена в 1997 году настоятелем и братией Борисоглебского монастыря. Сегодня в этом масштабном шествии принимает участие около 3 тысяч человек.

Преподобный Иринарх Затворник жил в конце 16 — начале 17 века. Предсказал Борису Годунову трагические события Смутного времени. Благословил князя Дмитрия Пожарского на поход Второго ополчения на Москву. Долгие годы провел в затворе. Мощи Иринарха находятся в Ростовском Борисоглебском монастыре. Сохранилась также часть его вериг, которые по традиции верующие надевают во время крестного хода.