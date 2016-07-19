Ростов-на-Дону, 19 июля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Ростовская область оказалась во власти циклона. Непогода спровоцировала отключения от электроэнергии не только жилых домов, но и социальных объектов. Детский сад из-за урагана остался без крыши, проинформировали ИА REGNUM 19 июля в региональном управлении МЧС.

donland.ru Восстановительные работы в х. Ильинка в мае

Чрезвычайное ведомство уточняется обстановку в пострадавших территориях. Но уже известно о том, что без электричества остались более 9 тыс. жителей поселка Тарасовский, а также девять соцобъектов. Оперативная группа начала восстановительные работы. К месту происшествия прибыли бригады электриков, которые частично восстановили электроснабжение 2 тыс. домов, в которых проживают более 6 тыс. человек. Без света остается районная больница.

В селе Недвиговка Мясниковского района порывами ветра снесена кровля детского сада на площади 15 квадратных метров. Света нет в трех населенных пунктах, в которых проживает около 6,5 тыс. человек. Большая часть домов к электроснабжению уже подключена.

Напомним, что накануне штормовое предупреждение передавали сотрудники МЧС. Синоптики спрогнозировали местами по области сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с, в отдельных районах — до 28 м/с. Непогода продержится в регионе до утра 20 июля.

Ростовские власти уже подготовили на случай бури спецтехнику, аварийные бригады переведены на усиление. Пока прошедшие ночью осадки город выдержал.