Ульяновск, 19 июля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Ульяновская область является лидером по инвестиционному климату и созданию благоприятных условий для развития экономики, считает полномочный представителя президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Об этом он заявил в ходе первого заседания совета по сотрудничеству регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР (формат «Волга-Янцзы»), которое прошло 19 июля в Ульяновске.

Пресс-служба правительства Ульяновской области Подписание документов о сотрудничестве между КНР и Ульяновской областью

В заседании приняли участие члена Госсовета КНР Ян Цзечи, губернатор Чувашии Михаил Игнатьев и врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов. В составе китайской делегации в регион прибыли гости из провинций Сычуань, Аньхой, Хунань, Хубэй, Цзанси и города Чунцин.

«За 5−7 лет губернатор создал не только все условия для привлечения инвесторов, но и организовал десятки крупных инвестиционных проектов в сфере машиностроения, станкостроения, приборостроения, автопрома, авиации. То, что Сергею Морозову с его командой это удалось, как раз и является причиной того, что мы сегодня пригласили сюда наших китайских партнеров, — заявил Бабич. — Мы показываем, как в рамках регионов наши договоренности практически могут реализовываться, как губернатор в ручном режиме создает все условия для инвесторов. Особая экономическая зона «Заволжье», особая экономическая зона аэропортового типа — примеры того, как можно за счет энергии, за счет желания, политической воли и использования самых передовых подходов с точки зрения привлечения инвестиций добиваться результата. Ульяновская область сегодня действительно пример в этом плане, это регион, который успешно и динамично развивается».

«Проведение мероприятия такого уровня в Ульяновской области — это, безусловно, показатель большой работы руководства региона по созданию условий для развития области и для жизни простых людей. Я помню какой, была Ульяновская область 12 лет назад и вижу, как она изменилась сегодня. Сделан очень большой скачок в развитии и надеюсь, что многолетние дружественные связи между нашими регионами будут только укрепляться», — отметил в свою очередь Игнатьев.

Как сообщалось, в рамках реализации поручения президента России по дальнейшему укреплению всесторонних связей между Россией и Китаем аппарат приволжского полпредства проводит работу по развитию партнёрских отношений между регионами Приволжского федерального округа РФ и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР (формат «Волга-Янцзы»).

За короткий срок этот формат стал эффективным механизмом российско-китайского межрегионального сотрудничества. Достигнуты практические договорённости: сформирована договорная и нормативная база, активизированы контакты между руководством регионов и представителями деловых кругов, прорабатываются и реализуются десятки инвестиционных проектов и мероприятий в гуманитарной сфере. В настоящее время в проработке регионов с обеих сторон находится 69 инвестиционных проектов, в том числе более 20 — в степени реализации.

В Ульяновской области при активном содействии главы региона успешно реализовано и находится в стадии реализации порядка 20 совместных с Китаем проектов.

По ловам Морозова, для Ульяновской области Китай является одним из самых давних и важных партнёров: «Третий по объёму товарооборота и второй по объёму импорта. При этом внешнеторговый оборот Ульяновской области с КНР за последние 6 лет вырос почти в 6 раз».

В числе успешно реализованных проектов — созданное девять лет назад российско-китайское высокотехнологичное машиностроительное предприятие «БАУ Мотор Корпорэйшн», совместное предприятие по производству радиоизотопов, открытое в рамках сотрудничества Димитровградского научно-исследовательского института атомных реакторов с Китайским институтом атомной энергетики. Китайская компания «Золотая гора» стала одним из первых резидентов особой экономической зоны «Ульяновск» с проектом по созданию центра дистрибуции китайских товаров. Объем инвестиций в проект составит 62,5 млн рублей.

В настоящее время реализуется сразу несколько крупных проектов в производственной, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах. Регионом постоянно пополняется и реестр гуманитарных проектов: это и межвузовские соглашения о научном, образовательном и культурном сотрудничестве, и совместные туристические проекты, самый крупный из которых гранд-тур «Красный маршрут».

Еще два соглашения с китайскими компаниями о создании крупного производства в строительной сфере и мукомольного предприятия будут подписаны 19 июля 2016 года.

В целом, Ульяновскую область связывает многолетнее сотрудничество с китайскими провинциями Шаньси (административный центр провинции — г. Тайюань), Хунань, Аньхой. 19 июля в рамках деловой программы Сергей Морозов подписал протокол о намерениях в области торгово-экономических отношений с провинцией Хубэй.

Глава делегации Китая, член госсовета Китайской Народной Республики Ян Цзечи выразил благодарность Сергею Морозову за гостеприимство и высоко оценил уровень организации мероприятия.