Мехико, 19 июля, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Мексика, которая занимает сегодня десятое место в мире по добычи нефти, нарастила импорт бензина до огромных масштабов. Сегодня, 19 июля, мексиканская нефтегазовая госкомпания Pemex сообщила, что установила рекорд — в текущем месяце доля закупаемого из-за границы бензина составила 62%. Таких масштабов Мексики удалось достичь впервые в истории, пишет газета Excélsior.

Kurt Bauschardt Транспорт Мехико

Соответствующий показатель, действительно, можно назвать рекордом, разве что с приставкой «анти». Так, в июле 2016 года объем импортного бензина составил 504,6 тыс. баррелей в сутки, притом, что спрос на национальном мексиканском рынке составляет всего 815 тыс. баррелей ежесуточно. То, что Мексика вынуждена закупать столь значительные объемы бензина, имея на своей территории хорошо развитое производство нефти, обусловлено катастрофической нехваткой в стране собственных нефтеперерабатывающих мощностей.

В связи с чем к подобному антирекорду Мексика двигалась давно. В ноябре прошлого года она импортировала почти 510 тыс. баррелей в сутки бензина, что составляет 59,7%. А в июле 2015 года страна закупала за рубежом 379 тыс. баррелей бензина каждый день. Главным поставщиком автомобильного топлива в страну являются Соединенные штаты, Нидерланды и Испания. Также сюда поставляют свой бензин Индия, Багамы, Голландские Антильские острова, Франция, Тринидад и Тобаго.

Чтобы снизить зависимость от импорта, в конце 2013 года мексиканские власти запустили процесс реформ отрасли. В результате этого частые инвесторы получили доступ на топливный рынок государства, что произошло впервые за последние 80 лет. До этого государственная нефтегазовая компания Pemex сохраняла монополию на розничную продажу бензина. Благодаря вливаниям частных инвестиций в Мексике появились новые автозаправочные станции различных компаний. Теперь власти планируют привлечь в сферу добычи и переработки «черного золота» и газа миллиарды долларов. Однако, как видим, пока доля импорта лишь возрастает. Это, безусловно, наносит сильный удар по бюджету страны. Так, в период с января по апрель текущего года Мексика купила у других стран бензина почти на три миллиарда долларов, говорится в отчете министерства экономики.

Помимо плохо развитых собственных перерабатывающих мощностей, в Мексике существует еще одна серьезная проблема относительно нефтяной отралси. Дело в том, то производство нефти в стране снижается. Pemex планирует, что к концу 2016 года будет добывать по 2,25 млн баррелей ежесуточно, однако показатели за апрель свидетельствуют о том, что производство составило 2,18 млн баррелей в день. Правда, сама компания не исключает вероятности падения добычи нефти в стране в 2017 году до 2,13 млн баррелей и даже ниже. Возможная стабилизация может произойти только в 2018 году.

Справка ИА REGNUM :

Главные месторождения нефти в Мексике расположены в северо-восточном шельфовом регионе. Здесь находится 55,1% всех запасов топлива страны (тяжелые сорта). На юге — 24,1% легких сортов. Доля тяжелых сортов в запасах «черного золота» страны составляет 61,0%, легких — 27,9%, сверхлегких — 11,1%. Также в 2011 году в Мексике открыли два новых месторождения. Свою нефть страна экспортирует в основном в США (около 80%), в Испанию (около 8%), а также в Индию, Китай, Канаду.

Что касается переработки нефти, в стране имеется шесть НПЗ. Их общая мощность — 84,5 млн тонн нефтяного сырья в год. Оператором всех НПЗ страны является компания PEMEX. Самый мощный нефтеперерабатывающий завод расположен в штате Варакрус с городе Минатитлан — НПЗ Lazaro Cardenas, его мощность — 16,6 млн тонн нефти ежегодно. Сейчас в планах запуск еще одной НПЗ.