Из бекона или кактуса: в Москве проходит фестиваль варенья — фоторепортаж
Москва, 22 июля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. В Москве с 15 июля по 7 августа проходит летний фестиваль «Московской варенье. Дары природы». На городских улицах представлено более 200 сортов варенья, включая такие необычные, как варенье из бекона, варенье из помидоров, варенье из кактуса и варенье из смеси перцев. В мероприятии принимают участие представители из 35 регионов России и 15 зарубежных стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По городу разметили 33 тематические площадки, посвященные продукции разных регионов и стран, где можно попробовать и приобрести экзотические блюда (кроме варенья на фестивале предлагают попробовать фрукты, закуски и напитки). Каждая площадка украшена ярмарочными шатрами, арт-объектами, инсталяциями, деревьями и кустарниками.
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В среднем, цена небольшой баночки варенья составляет порядка 150−400 рублей. Как ранее сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, за первые три дня работы фестиваля было продано 8 тонн варенья. Он подчеркнул, что особым спросом у москвичей пользуется варенье необычных сортов. Всего на мероприятии ожидают до 7 млн человек.
Кроме того, для гостей фестиваля организуют творческие мастер классы, квесты и спортивные мероприятия. В частности, экстремальными видами спорта посетители занимаются на территории драйв-парка «Урбантино», который разместили в сквере на Болотной площади.
Напомним, фестиваль варенья в столице проводят в третий раз. В 2016 году власти Москвы приняли решение объединить его с другим праздником — «Дары природы». В 2014 году площадки фестиваля варенья в столице посетили 6,4 млн человек.