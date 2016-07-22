Москва, 22 июля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. В Москве с 15 июля по 7 августа проходит летний фестиваль «Московской варенье. Дары природы». На городских улицах представлено более 200 сортов варенья, включая такие необычные, как варенье из бекона, варенье из помидоров, варенье из кактуса и варенье из смеси перцев. В мероприятии принимают участие представители из 35 регионов России и 15 зарубежных стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московской варенье. Дары природы»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московской варенье. Дары природы»

По городу разметили 33 тематические площадки, посвященные продукции разных регионов и стран, где можно попробовать и приобрести экзотические блюда (кроме варенья на фестивале предлагают попробовать фрукты, закуски и напитки). Каждая площадка украшена ярмарочными шатрами, арт-объектами, инсталяциями, деревьями и кустарниками.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московской варенье. Дары природы»

В среднем, цена небольшой баночки варенья составляет порядка 150−400 рублей. Как ранее сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, за первые три дня работы фестиваля было продано 8 тонн варенья. Он подчеркнул, что особым спросом у москвичей пользуется варенье необычных сортов. Всего на мероприятии ожидают до 7 млн человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кот Базилио в «драйв-шоу «Буратино», проходящее в рамках фестиваля «Московской варенье. Дары природы»

Кроме того, для гостей фестиваля организуют творческие мастер классы, квесты и спортивные мероприятия. В частности, экстремальными видами спорта посетители занимаются на территории драйв-парка «Урбантино», который разместили в сквере на Болотной площади.

Напомним, фестиваль варенья в столице проводят в третий раз. В 2016 году власти Москвы приняли решение объединить его с другим праздником — «Дары природы». В 2014 году площадки фестиваля варенья в столице посетили 6,4 млн человек.